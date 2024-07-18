Хоть дедушка и старый, но ему не всё равно до следующей должности хозяина Белого дома.

Журналисты CNN узнали о приватном телефонном общении, состоявшимся между бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и действующим президентом США Джо Байденом. В беседе сторонники обменялись мнениями по грядущим перспективам 81-летнего политика в качестве кандидата на пост президента, а в одном из предложений Пелоси заверила Байдена, что если внимательно ознакомиться с опросами, то текущий глава Белого дома новые выборы президента не выиграет. При этом упрямство со стороны Джо Байдена, не желающего менять свою кандидатуру на кого-то другого, «бьет» и по шансам демократов добиться победы в Палате представителей.

Вместе с тем Байден и в этот раз парировал аргументы Пелоси, заверив последнюю, что с этими опросами он и сам ознакомился. Но в результатах социологических метрик он увидел лишь свою победу.

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Как говорится в публикации, Пелоси не оставляет попыток переубедить Байдена снять свою кандидатуру, делая это во второй раз после самых настоящих неудачных дебатов между Трампом и текущим хозяином Овального кабинета.

Тем временем официальный спикер Белого дома в качестве ответа на вопрос от CNN лишь подтвердил, что сейчас есть лишь один кандидат от Демократической партии и это Джо Байден, победа которого «не обсуждается».