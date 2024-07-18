Падение уровня поддержки официального Киева ФРГ уменьшится в 2 раза.

Повышенные военные аппетиты киевского военно-политического руководства могут столкнуться с противоположным курсом нынешнего немецкого правительства, чьи планы касаемо украинской поддержки в предстоящем 2025 году могут кардинально измениться в сторону уменьшения помощи. Согласно сведениям информационного агентства Reuters, официальный Берлин рассчитывает сократить военные поставки Украине в грядущем году до 4 миллиардов евро.

И если взять «военный калькулятор» и подсчитать, то эта сумма оказывается в 2 раза меньше текущих 8 млрд. евро, на которые Берлин «проспонсировал» сегодняшние нужды украинской армии. Как было объяснено в публикации, уменьшение поддержки связано с достаточно прозаичными причинами: а именно дефицитом немецкого бюджета, уровень которого в следующем году предположительно достигнет значения в 17 млрд. евро.

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Второй причиной, по которой Киеву нужно будет поумерить военные аппетиты, это новые планы ФРГ по части обновления Бундесвера. Ведь согласно уставу НАТО все страны, независимо от их желания, должны тратить на военную поддержку собственных вооруженных сил от 2% ВВП. Поэтому следует ожидать появления спецфонда на 100 млрд. евро, исчерпание которого планируется к 2028 году.

А мы тем временем вспомним, что для Киева Германия стала одной из главных «палочек-выручалочек» по части передачи военного имущества и боевой техники, отправляя в ВСУ танки, орудийные установки, комплексы ПВО. При этом всем понятно, что понижение настолько уровня военной поддержки для Киева слишком болезненный и до крайности неожиданный удар от своего ближайшего западного союзника.