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Madarator
Президент Польши Дуда заявил, что победа России на Украине может приблизить конфликт с НАТО
Российская доктрина предусматривает, что вступление в бой войск НАТО практически в автоматическом режиме "активирует" опцию ядерного удара.

   Победа российской армии на СВО может послужить стартовым свистком для вооруженного конфликта с НАТО. Таким мнением в беседе с журналистами Wirtualna Polska поделился общенациональный лидер Польши Анджей Дуда.

   Информацию о том, что войска Североатлантического альянса уже вовсю работают в плане боевой подготовки, по результату которой все подразделения будут ждать лишь момента сражения с ВС РФ, рассказал сам Дуда.

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   Не менее воинственен руководитель немецкого МО Борис Писториус, заявивший, что ФРГ и НАТО могут вступить в противостояние с Россией в 2029 году. По подсчётам Писториуса, поражение ВСУ от армии РФ – это гораздо худшая цена для Европы, чем текущая поддержка Киева.


   Как ранее объяснял российский президент Владимир Путин, западный политический истеблишмент оправдывает воинственность своих спикеров тем, что якобы Россия «мечтает» напасть на ЕС. Именно милитаристская суть заявлений западных чиновников представляет собой простое объяснение, почему расходы на поддержку Украины должны вырасти.

   Путин особо отмечает, что у него, как у президента РФ, нет никаких намерений сражаться с европейскими странами или проводить атаки на членов военно-политического блока НАТО.

#россия и нато
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