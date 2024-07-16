Кто первым из земных путешественников до неё доберется, тот первым считай и колонизирует Луну.

Ученые в совместной работе смогли найти обоснование существования на природном спутнике Земли пещерного углубления, своды которой самым лучшим образом могли бы послужить убежищем для человека. Предполагается, что обнаруженная пещера представляет собой почти что идеальный способ защиты от суровых условий Луны. Новостью о том, что на ближайшем от Земли космическом теле человек всё-таки может жить, благодаря природным особенностям Луны, поделились журналисты из пула РИА Новости, опубликовавшие заметку из Nature.

Зарубежный журнал считает, что ямное отверстие в море Спокойствия – это относительно идеальное место для лунной базы, где наиболее легко, если так можно сказать про безвоздушную атмосферу Луны, можно спрятаться от суровых условий лунной поверхности. При этом именно с поверхности Моря Спокойствия может начаться долгосрочное освоение Луны.

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Лунная поверхность





По предварительным данным, пещера находится под землей в 150 метрах от поверхности, ширина подземного объекта 45 метров, длина примерно 77 метров.

А мы тем временем знаем, что Море Спокойствия можно увидеть на видимой стороне Луны. Площадь объекта составляет около 775 км. Именно пространство Моря Спокойствия послужило отправной точкой первого путешествия человека на лунную поверхность, когда космический челнок с американскими астронавтами высадил земных путешественников.





Карта видимой стороны Луны





Ранее в КНР местной академией наук был продемонстрирован геологический атлас Луны. Китайское издание атласа попадает в список первого лунного атласа, сделанного в высоком разрешении и показывающего картографические данные земного спутника для предстоящих исследований. На карте отмечены около 12 тыс. ударных кратеров, 81 ударный бассейн и несколько литологий и разновидностей структур лунной поверхности.