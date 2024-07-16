Почему германская бронетехника стала "внезапно" стрелять, предстоит разобраться следствию.

В Баварии отправленный на учения танк Бундесвера начал без причины стрелять прямо во время движения по местной асфальтовой дороге. О резонансном ЧП в ФРГ рассказали в РИА Новости, приведя в качестве доказательств пресс-релиз местных сил правопорядка.

Необычный случай произошел в прошедшее воскресенье, когда крупная колонна бронетехники перемещалась в направлении города Пассау по автобану B12. В один из моментов движения орудийная установка танка «ожила» и совершила несколько выстрелов.

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И хотя боеприпасы оказались холостыми, килограммовые гильзы были отброшены в сторону мимо проезжающего автомобиля, которым управляла немецкая леди.









Обошлось без пострадавших ещё и по той простой причине, что в целях ранее утвержденного протокола безопасности, всё пушечно-пулеметное вооружение движущиеся колонны было направлено в верхнюю плоскость, проще говоря, задрано вверх.

А тем временем дотошным немецким следователям предстоит только выяснить, как так могло случиться, что национальные черты немцев, такие как осторожность и аккуратность, могли привести к такой ошибке военных.