Свой контрнаступательный потенциал украинский Генштаб сточил во время ненужного в 2023 году "запорожского наступления".

Сегодняшнее наступление для украинского Генштаба маловероятно, по той простой причине, что российская армия продолжает наступать и демонстрировать успех в освобождении территорий. Такой точкой зрения поделилась журналистка германского телевидения Кавита Шарма.

Штатная работница канала N-TV рассказала, что военные аналитики, наблюдая за текущим ходом СВО, видят, как российская сторона используют стратегию «медленного удушения» ударных возможностей своих украинских визави, продвигаясь плавно, но устойчиво. Выбор такой манеры оперативных действий позволяет генералам ВС РФ надеяться, что в обозримом будущем для украинского Генштаба останется полностью закрытым вариант с собственным контрнаступлением. Всё по причине того, что Украине для этого попросту не хватит сил.

реклама









Новость о том, что перед грядущими президентскими выборами в ноябре в США украинские вооруженные силы должны достигнуть успехов, когда развернут масштабное контрнаступление, предположительно на рубеже августа-сентября, появилась недавно. Из утечек в прессу стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский обратился к военному руководству с требованиями провести в конце лета или начала осени новый контрнаступ, одновременно усилив мобилизационные действия в тылу.

И словно желая «подыграть» Зеленскому, главком ВСУ Сырский отчитался, что согласно его планам, на передовую должны отправиться 60% подразделений Генштаба. Их хотят направить в боевые части «на усиление».