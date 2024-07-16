Ещё на одну единицу разведывательно-ударного дрона и "охотника на беспилотники" в украинской армии стало меньше.

Под покровом глубокой ночи российская ракета, выпущенная из ОТРК «Искандер», посетила аэродром, расположенный рядом с Одессой. Именно на этой военно-воздушной базе ВСУ прятали так называемые «охотники за дронами», пытающиеся за неимением нужного количества мобильных зенитных расчётов, хоть как-то нивелировать всё возрастающую угрозу от отечественных разведывательных БПЛА. Но прилёт боевой части ракетного комплекса 9К720 сделал это чуточку трудней, так как по результату атаки была потеряна чувствительная для украинской армии воздушная техника. Об этом рассказали в ТГ-канале «Изнанка».

Информированные источники портала рассказали, что на кадрах объективного контроля, предоставленного редакцией канала, опознана воздушная гавань «Гидропорт», находящаяся в н.п. Набережное рядом с Одессой.

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Украинские военнослужащие на взлётно-посадочной полосе с ударной модификацией "Байрактара". Об этом красноречиво говорит авиационная ракета на подвесе дрона ВСУ





По результату сверхточного удара навсегда остались «приземленными» 12 украинских дронов. А в качестве вишенки на торте в утиль направился и не очень-то дешевый турецкий «Bayraktar». Сообщается об уничтожении и восьми ангаров.

При этом, украинская армия потеряла не совсем дефицитный, но всё-таки разрекламированный как «угнетатель российских дронов» спортивно-тренировочный самолёт Як-52, созданный для обучения пилотированию в эпоху СССР. В качестве воздушного орудия, при помощи которого украинская сторона собиралась бороться с отечественными беспилотными разведчиками, на легкомоторном самолёте ВСУ был установлен пулемет.





Кадры объективного контроля. Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"





А мы отметим в очередной раз, что «Искандер» в связке с дронами, передающими в режиме реального времени цифровой видеопоток на командный пункты ВС РФ, а затем и непосредственно самим ракетчикам, на редкость стал удачной связкой, во многом забирающей себе лавры одного из самых опасных и результативных вооружений российской армии.