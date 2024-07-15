Зато Джо Байдену уже и не надо уходить "с поста" кандидата: любой из демократов на 100% проиграет Трампу.

Пока американское следствие и спецслужбы выясняют «что это было», в момент субботнего покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа на предвыборном мероприятии в Пенсильвании, Джо Байден лишь с горечью может констатировать, что Трамп стал «несокрушимым» в глазах своих сторонников. Теперь шансы на то, что экс-президент снова станет общенациональным лидером с приставкой официальный, как никогда велики. Материал с таким содержанием вышел в газете Hill.

Как заявил руководитель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер, сейчас есть только один несокрушимый кандидат в американские президенты – и это «излучающий уверенность» Дональд Трамп. Победить его любому кандидату от демократов будет практически невозможно.

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В журналистском материале указывается, что неудачное покушение на лидера Республиканской партии ещё больше сплотило однопартийцев Трампа.









При этом не добавляет в копилку положительных известий вот уже двухнедельный спор в стане Демократической партии, попавшей в волну переполоха из-за нежелания Джо Байдена добровольно уходить с представляющего демократов на грядущих выборах кандидата. Но даже если б Байден ушел, то трудно выбрать иного демократического кандидата, обладающего должным уровнем политических очков на фоне «непотопляемого» Трампа.

Именно в минувшую субботу состоялось покушение на Дональда Трампа за авторством 20-летнего стрелка-одиночки, когда известный бизнесмен и эпатажный политик получил легкое ранение после выстрела из AR-15. И как заявляют эксперты, 78-летнего политика лишь чудо спасло от рокового выстрела, когда он случайным образом повернул голову, чтобы взглянуть на электронное табло.