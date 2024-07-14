Но до мартовских рекордов, когда цифровая валюта продавалась за 73 тыс., еще очень далеко.

На фоне неудачного покушения на экс-президента и самого вероятного кандидата на повторное занятие кресла главы вашингтонской администрации – Дональда Трампа, цифровая валюта биткоин ответил повышением и достиг отметки в 60 тыс. долларов за одну единицу. Так на полдень по Москве за классический биткоин предлагали 60 355 американских долларов. Такими сведениями поделилась онлайн-площадка Coindesk.

Опрошенные иностранными журналистами из ИА Bloomberg финансовые эксперты рассказали, что напрямую повлияло на рост биткоина в цене покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании. При этом ранение бывшего президента значительно увеличило так называемый коэффициент на победу в грядущих в ноябре выборах американского президента самого Дональда Трампа. При этом международные финансовые рынки ответят с наибольшей вероятностью на это событие повышенной волатильностью.

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А мы вспомним, что рекордный курс на биткоин уже был. И произошло это событие 12 марта, когда за одну единицу цифрового актива предлагали до 73 тыс. долларов. Правда повышенный спрос на биткоин оказался довольно временным явлением, и уже месяц спустя желающим приобрести биткоин предлагали менее чем за 60 тыс. долларов.