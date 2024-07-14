Российская ПВО способна приземлить не только большинство самолётов НАТО, но и противоракеты Patriot

В случае вооруженного конфликта с Россией НАТО придется отказаться от превосходства в воздухе в столкновении с ВКС РФ и наземной группировкой Москвы. Потому что ситуация кардинально непохожа на эпоху 30-летней давности, когда распад СССР тогдашняя армейская структура РФ встретила донельзя ослабленной и устаревшей. Такого мнения придерживаются в свежей публикации Business Insider.

В материале указывается, что в случае гипотетического вооруженного конфликта, ВС РФ «обрубит» государствам НАТО план по превосходству в воздухе, потому что элементы современных сражений в воздухе совсем непохожи на те же самые события из историй столкновений в воздушных боях хотя бы 30-40 лет назад.

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Всё по причине того, что современные оружейные технологии сделали оперативную среду воздушных столкновений иной, а насыщение зенитно-ракетными установками наземной группировки, соединенных в некую сплошную сеть, превращают воздух в крайне недружелюбную среду для любого оппонирующего ВС РФ самолёта. При этом дойти до пусковых позиций в ближнем радиусе действия от российских позиций будет потенциально невозможно для всех старых самолётов НАТО, и трудно выполнимо для новых актуальных версий.

Источник изображения: i-korotchenko.livejournal.com

При этом автор заметки утверждает, что прошлые рассказы об «историческом господстве авиации Североатлантического альянса в небе» действительно уйдут с исторического олимпа, когда вооруженные конфликты, происходившие в Европе и Ближнем востоке, показали, как войска НАТО попросту доминировали в воздушной среде, ракетами и бомбами уничтожая наземное ПВО. Так было в Ираке, так было и в бывшей Югославии.

Но Россия совершенно другого уровня оппонент. В отличие от предыдущих примеров, преимущество в территории и ресурсах позволяют ВС РФ с уверенностью смотреть в будущее, ведь одолеть на 100% продвинутые системы отечественного ПВО на данный момент времени практически невозможно.

Тем более в свое время западные военные коалиции сталкивались с системами ПВО устаревшими, а опыта в преодолении актуальных версий российских противовоздушных систем у стран НАТО нет совсем. Мощные антенные установки, самые совершенные в мире средства РЭБ и дальнобойные ракеты на вооружении у россиян ставят крест на любых попытках повторить «старые трюки» силами сегодняшней авиации военного блока западных стран.