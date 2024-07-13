Проблемы F-16 – это сильная уязвимость перед современным ПВО, т.к. он вышел из-под чертежей конструкторов ещё в эпоху противостояния между СССР и США

Надежда официального Киева получить в свое распоряжение американские истребители, кажется начало сбываться. Но сильная уверенность украинского военно-политического руководства, что получив «в руки» F-16, можно достичь превосходства над куда более современными военными самолётами российской армии, слишком ошибочна. Ведь по мнению военных экспертов издания National Interest, те самые «Ф-16» слишком стары в борьбе с современными истребителями. Поэтому с самой высокой долей вероятности выживаемость американских самолётов на поле боя находится под самым большим вопросом, как только они появятся в зоне подконтрольного ВС России пространства, их могут сразу уничтожить.

Как поэтично выразился автор материала Харрисон Касс, «F-16 придется побыть на месте запасного , как только самолёты великой державы будут замечены в воздухе.

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Источник изображения: robert ghement







При этом, как только украинский самолёт покинет взлётно-посадочную полосу и отправится на воздушную миссию, то с наибольшей вероятностью шанс вернуться обратно крайне мал. А проблемы, которые непременно будут сопровождать экипаж F-16, никуда не делись – это сильная уязвимость перед современным ПВО.

Как уточнил Касс, боевой истребитель вышел из-под чертежей конструкторов ещё в эпоху противостояния между СССР и США, а с того времени много воды утекло в плане развития авиационных и оружейных технологий.