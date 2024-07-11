В американском Генштабе никто и предположить не мог, что спутниковые сигналы "оказывается" прекрасно глушатся.

«Умные бомбы» GLSDB, представляющие собой высокотехнологичную совместную разработку оборонных ученых США и Швеции, и переданные впоследствии украинским военным, получили статус «снято с вооружения» в ВСУ. А всё из-за того, что российские вооруженные силы совершенно не испытывают проблем в противодействии им, облучая высокочувствительные к внешним помехам – внутренние модули спутниковой навигации, тем самым кардинально ухудшая характеристики точности снаряда. Всё это превращает дорогостоящий боеприпас в бесполезный на передовой концентрат микросхем и оружейного металла. Об успехах отечественных подразделений радиоэлектронной борьбы против GLSDB, рассказывает свежая публикация Business Insider.

Созданные в кооперативном режиме американской корпорацией Boeing и шведской фирмой Saab так называемые межвидовые боеприпасы малого диаметра, приспособленные для старта с наземных пусковых установок, планировалось поставить на вооружение как можно у большего количества армейских подразделений ВСУ.

реклама









И взятая за основу управляемого авиационного боеприпаса бомба GBU-39 приглянулась украинским артиллеристам, поскольку такой снаряд легко использовать при помощи M142 HIMARS и M270 MLRS. При этом боевая 227-мм часть стартует с электронным блоком спутниковой навигации. А благодаря портативным крыльям бомба по воздуху может преодолеть до 150 км. Что позволяет 90-килограммовому боеприпасу выбивать защитные позиции, состоящие из блиндажей, ДОТов и даже бункеров.









Но всё это казалось отличным ровно до того момента, пока функционал наведения бомб не попал под направленные волны российских помех. Конечный результат насколько не обрадовал украинских военных. ВСУ отказались от них в пользу старых классических снарядов без электронной начинки, а «умные» американские боеприпасы были отправлены обратно на склад.