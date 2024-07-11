Но речи о замене технологиями машинного зрения человеческих операторов пока ещё не идёт.

Специалисты Ростеха, не покладая рук, активно разрабатывают не только аппаратную начинку продуктов военного или гражданского назначения, но и активно внедряют новшества в устоявшийся распорядок своей производственной деятельности. В последнем случае речь идёт о передовой разработке отечественного техногиганта, придумавшего весьма актуальную нейросеть, специально созданную для поиска беспилотных воздушных аппаратов. Так по данным пресс-службы ГК, нейросеть собственной разработки увеличит дальность обнаружения дронов на 40%. Что смотрится весьма существенно.

В новости рассказывается, что входящая в структуру госкорпорации компания «Росэлектроника», создала нейросетевую структуру, специальным образом модифицирующую эффективную дальность действия оптических приборов, используемых для поиска БПЛА. Новые возможности добавили 40% к повышению дистанции обнаружения. Об этом пишет ТГ-канал «Диванный генштаб».

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Объясняется, что разработанные компанией программные решения в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта, находят воздушный объект заранее, соответствующим образом классифицируют идентифицированную цель, и если дрон или что-либо иное представляет опасность, человеческий оператор получает соответствующее сообщение и выбирает каким образом дальше реагировать. В случае необходимости система может работать автономно, сама решая, как с наибольшей эффективностью подавить воздушную угрозу.

В качестве основных источников работы системный поисковой модуль может быть интегрирован для защиты объектов критической инфраструктуры или частных земель, лишь заметив нарушение охранного периметра.