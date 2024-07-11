Эту модель можно приобрести примерно за $350, но пока что только в Китае.

Китайская Xiaomi представила модель холодильника Mijia Refrigerator Fresh Storage Cross 436L компактного форм-фактора. Об этом красноречиво говорит глубина холодильного устройства в 60 см.

И хотя размеры в глубину «станции холода» как бы говорят, что холодильник вроде бы маленький, внутренний объем соответствует «взрослому». Таковой эквивалентен 436 л. и делится на три зоны: основную холодильную с объемом 257 л., морозильную камеру со 154 л. объема и спецотдел объемом 25 л.

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В угоду же функциональности конструкция дверных петель позволяет кухонному агрегату открываться на 90 градусов: даже если сам холодильник расположен практически впритык к стене.

А чтобы продукты долго не портились и сохраняли свежий «товарный вид», во внутреннем пространстве воздух циркулирует по кругу, равномерно распределяясь по внутреннему контуру устройства. И благодаря циркуляции воздуха на 360 градусов иней в новом изделии Xiaomi очень редкий гость, как и ручная разморозка. Но если надо, функция быстрой разморозки всегда под рукой.









Стильно и высокотехнологично. источник изображения: ixbt.com





А так как Сяоми пропагандирует широким фронтом свою собственную экосистему умного дома, то совсем нетрудно предположить, что этот холодильник тоже достаточно «умен» и напрямую подключается к программному модулю Mi Home. После чего посредством удаленного доступа можно отрегулировать температуру и переключить режим. Холодильник так же поддерживает опции голосового помощника и HyperOS Connect.

В качестве ещё одной полезной функции в системе есть антибактериальный блок дезодорации Ag+ ion. По словам инженеров китайской компании, работа модуля позволяет убрать сторонние запахи и придать среде хранения ту самую заветную чистоту.









Для улучшения очистки дверной уплотнитель легко снимается. Сам холодильник малошумный и показывает уровень такового в 35 дБ.

«Единственный» зримый минус холодильного девайса – это его продажа лишь на территории Китая, где его можно купить примерно за $350.