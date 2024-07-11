За время своей эксплуатации редкое авто претерпело как минимум две серьёзных трансформации и обзавелось левым рулем.

«Классический красный» Lamborghini Countach LP400 1977 года выпуска может стать вашим, если для вас необременительно таким вот образом распорядиться «лишними» 520 тыс. долларов. Причем до момента завершения торгов осталось всего 12 часов.

Сам автомобиль, общая доля выпуска которого составила всего 157 машин, не является «обычным» в самом понимании этого слова, если так можно высказаться в отношении прославленной гоночной конюшни из Италии. Всё дело в том, что владельцем данного конкретного авто был никто иной, как широко известный певец Род Стюарт. Британский исполнитель обзавелся машиной с 4-литровым 12-образным двигателем, выдающим на-гора 370 стремительных лошадей в 1977 году, когда решил отправиться в музыкальное турне по Австралии. Именно там ему запал в душу заднеприводный автомобильный продукт 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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Машина британца.





И хотя на сейчас дизайн LP400 не кажется чем-то невообразимым, на момент своего дебюта в 1971 году в рамках Женевского автосалона он произвел фурор, став детищем итальянца Марчелло Гандини.

У машины есть «базовые» двери-ножницы, подвижные фары и фирменная система улучшения заднего обзора, получившая наименование Periscopio. В более поздних моделях данная «фишка» отсутствует, замененная на стандартные зеркала.





"Обычный" Lamborghini Countach LP400, выпущенный в 1974 году. Источник изображения: a777aa77.ru





Что интересно, Род не оставил всё как есть, а отправил машину «на доработку» в тюнинг-ателье Albert Madikian Engineering. Машине присоединили два вида спойлеров и «расширитель», сделав похожим итоговый экземпляр на более новую модель LP400 S. При этом творцы безжалостно удалили часть крыши, добавив верхнюю панель.

В 2002 году машина была пущена с молотка, а новый покупатель решил установить левый руль.

Третьему владельцу решительно не понравилась переделка Стюарта и он вернул всё «взад», кроме леворульного рулевого колеса.