Российский Генштаб простым, но эффективным решением, смог оттянуть самые боеспособные подразделения украинской армии с донецкого направления на харьковское. Поэтому успех ВС РФ на торецком направлении вполне заслужен.

Сегодняшняя новость из Вашингтона из уст госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США и западные союзники «прямо сейчас» направляют Киеву боевые истребители F-16, вряд ли обрадуют украинский гарнизон Нью-Йорка (Новгородского), терпящий бедствие от стремительного продвижения передовых российских групп штурмовиков, сумевших прорвать 1-ю линию обороны. Именно позиционные районы ВСУ, построенные на уязвимых стыках так называемых опорников рядом с Юрьевкой и Нью-Йорком, стали той самой точкой, сквозь которую удалось «просочиться» первым ударным группам ВС РФ.

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Как пишет ТГ-канал «Русское оружие», сводные взводы российской армии ГВ «Центр», используя в атаке в качестве артиллерийского прикрытия и контрбатарейного тарана «Торнадо-Г» и «Мста-С» соответственно, смогли продвинуться по местным улицам Есенина, Заводской и Островской.

Диспозиция сторон в битве за Нью-Йорк на вечере 10 июля. Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"

Прямо сейчас передовые отряды закрепляются в ДК им. Ленина и на землях продуктового рынка и ждут подкрепления. Следующий день боёв с наибольшей вероятностью развернется за железнодорожную станцию «Фенольная».

Источник изображения: RTVI

И уже по прогнозу Владислава Угольного, военного аналитика из ДНР, текущее стремительное продвижение ВС РФ в донецкой агломерации свидетельствует лишь об одном: скорые события начнут развиваться вокруг Торецка (Дзержинска), овладение которым со стороны российской армейской группировки позволит сформировать охватывающий фланг. И как только это будет сделано, следует ожидать наступательных действий оперативного уровня в попытках установить контроль над Красноармейском (Покровском) и Славянском.