Часть англо-французских ракет попросту "глушатся", попадая под воздействие так называемого купола российской РЭБ.

Российские военные инженеры не сидят сложа руки даже вдали от закрытых военных КБ и секретных мастерских, изучая добытые в бою или полученные иными способами целые блоки британских крылатых ракет Storm Shadow. Именно последние стали самым настоящим подарком для отечественных специалистов по ракетному вооружению, использующих свои непревзойденные навыки по оборонному реверс-инжинирингу, на глубоком уровне «потроша» иностранные компоненты англо-британской высокотехнологичной разработки. И по результату оных действий российские промышленники из сферы ОПК наверняка теперь знают, как именно настроены алгоритмы боевой работы британских КР. Поэтому стоит ли удивляться, что русские противоракеты и наземные комплексы ПВО настолько эффективны в сегодняшнем перехвате «Грозовых теней».





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Малозаметная авиационная КР "Storm Shadow". Источник изображения: Российская газета





Как заявил корреспондент Чей Боуз, западные союзники Киева никак не нарадуются, получив территорию Украины в качестве бесплатного испытательного полигона, отправляя на территорию восточноевропейской республики всё новые и новые средства поражения, проверяя их в реальных сражениях против точно такой же высокотехнологичной армии, которой с полным правом можно назвать российские войска.









При этом есть и «небольшие минусы»: специалисты со стороны РФ, не лыком шиты, зная не по наслышке, что такое высокотехнологичный военный продукт, буквально по крупицам разбирая секретные ракетные изделия западных стран. По результату таких работ были извлечены практически все секреты Storm Shadow. Разумеется, знание таких секретов обернулось против Киева и западных стран. Теперь армия РФ и её войсковые подразделения ПВО с легкостью перехватывают все подобные ракеты.









Российский оружейник осматривает компоненты британской ракеты. Источник изображения: РИА Новости





Новость о том, что «под прицелом» оказались архиважные компоненты «Грозовых теней», появилась в отечественном сегменте актуальных событий на днях. В публикации было сказано, что отечественные оружейники смогли получить и понять, как функционирует боевой блок с кумулятивной БЧ, как работает система управления и рули иностранной дальнобойной ракеты авиационного базирования.

Новые знания помогут российским чиновникам и военным лучше подготовить наземные укрытия, а саперам с низкой долей риска перевозить и обезвреживать неразорвавшиеся ударные части британской ракеты.