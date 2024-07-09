Ракеты представляют определенный интерес для отечественных саперов.

Российские оружейные инженеры смогли достать управляющие элементы блоков наведения дальнобойной и малозаметной ракеты Storm Shadow в неповрежденном состоянии и изучить их. Извлеченная информация станет важным подспорьем в следующих раундах противостояния между наземными силами ПВО и самими запущенными ракетами. Такие сведения получили журналисты РИА Новости при беседе с военным собеседником в ранге специалиста по высокоточным боеприпасам.

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По словам офицера, на данный момент в отечественных структурах продолжают «под увеличительным стеклом» рассматривать успешно перехваченные ракеты семейства Storm Shadow/SCALP. В целях осторожности и тщательности процесс не форсируется. И на сегодня известно о получении доступа к управляющим модулям, в том числе рулевым элементам и фрагментам общей конструкции.

Самое пристальное внимание обращено на схемотехнику детонаторов и состав боевых частей.





Раскрытие всех секретов вышеназванных элементов позволит понять, как лучше всего обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы такого класса и позже точно так же безопасно обезвреживать их на специальных полигонах за пределами населённых пунктов.

А мы вспомним, что высокоточный авиационный боеприпас, разработанный в совместном сотрудничестве Британией и Францией, появился у Киева благодаря помощи Запада. В зависимости от модификации диапазон дальности ракеты лежит в пределах 250-500 км.