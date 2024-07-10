Как проигрывающая сторона продолжает продвигаться вперед, стягивая на себя все силы ВСУ, Байден решил не объяснять.

РФ «проигрывает», имея дело с украинской армией. Ровно такое заявление получилось у американского президента Джо Байдена, выступившего на церемонии открытия НАТО в Вашингтоне. Американский лидер уверен, что нет никаких причин для сомнений в том, что ВС России несет поражение от действий украинской армии.

И что очень интересно, ещё с ноября прошлого года, когда бесславно закончился контрнаступ под руководством «Стального генерала» Валерия Залужного, окончательно снизив до крайне малых величин наступательный потенциал ВСУ, сточив лучшие ударные подразделения украинской армии в боях на запорожском операционном направлении, именно с конца прошлого рода российская армейская группировка продолжает продвигаться вперед, освобождая день за днём всё новые и новые территории, а донбасские города-крепости всё продолжают браться штурмовиками ВС РФ.

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При этом наблюдая за последними событиями внутри самой Украины, можно заметить, что её промышленный потенциал по производству именно военной номенклатуры неуклонно снижается под градом российских ракет и ударных БПЛА, а ОПК Москвы продолжает наращивать темп производства всего и вся.

Именно поэтому «победа» по Джо Байдену Украины над Россией весьма условна.