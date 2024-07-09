Есть сведения, что к работе над легкой боевой машиной приложили руку российские военспецы.

Индийское оборонное ведомство показало новый танк Zorawar легкого класса, который должен идеально влиться в дружную семью советского и российского ОБТ армии Индии – Т-72 и Т-90. Именно новая разработка индийского танкопрома должна прекрасно показать себя во время службы в горных районах северной оконечности индийской республики. О новинке местного танкопрома спешит рассказать свежая публикация американского портала о военной тематике Military Watch Magazine.

Согласно информации India Today, новый образец, имеющий боевую массу всего лишь в 25 000 кг, получил статус проекта, а потом и готового изделия, за рекордно короткие сроки по меркам танкостроительства. Индийским специалистам для этого потребовалось лишь 24 месяца. Именно за два года легкая бронированная машина получила такие важные качества, как повышенная подвижность в горах, необходимая для перемещения через крутые горные подъемы, возможность преодолевать речные или иные водные преграды. Для действий против оппонента на вооружении имеется танковое орудие калибром 105-мм.

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Источник изображения: Военное обозрение





Сам танковый образец получил название в честь индийского военачальника Зоравара Сингха, получившем определенную долю известности за боевые действия в окрестностях Ладакхи и некоторых районах Тибета в позапрошлом веке.

Всего индийское оборонное ведомство заказало 59 таких легких танков. В дальнейшем официальный Дели купит ещё 200 таких боевых машин. Первые образцы в индийской армии появятся лишь в 2027 году.









Правда ряд танковых экспертов выражают скепсис в отношении новой разработки из-за отсутствия национальной школы танкостроения. Тем более, что предыдущий местный проект по основному боевому танку Arjun полностью провалился. Хотя по одной из версий, учитывая это обстоятельство, причастными к разработке Зоравара могут быть российские военспецы, помогавшие индийцам избежать прошлых ошибок.