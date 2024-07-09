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Madarator
В Рыбинске откроется новое производство по сбору газовых турбин ГТД-110М
После распада СССР Россия не производила настолько крупные турбины и закупала их за рубежом. Например на Украине.

   Об успехах отечественного турбиностроения заявила пресс-служба ГК Ростех. Согласно сегодняшнему заявлению российской госкомпании, «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) начнёт строительство механосборочного комплекса. На предприятии начнут выпускать первые газовые турбины именно российского производства высокой мощности. Речь идёт о модели ГТД-110М.

   Строительство промышленного предприятия будет осуществлено в ярославском Рыбинске, где начнется серийная сборка обновленных ГТД-110. Первый камень в сооружение будет заложен уже в конце года, а продукт отечественный покупатель увидит спустя четыре года в 2028 году. Планируется, что ОДК будет при максимальном уровне загруженности выпускать до 4-х таких изделий в 12 месяцев.

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Источник изображения: Ростех

   Сообщается, что комплекс по размерам будет занимать площадку в 43 тыс. кв. м, на осуществление проекта отводится три года.

   А мы тем временем узнаем, что ГТД-110 есть ничто иное, как продукт украинского предприятия «Зоря» — «Машпроект», сумевшего в кризисные 1990-ые создать однороторный турбовальный двигатель. И именно на его основе в РФ будет производиться улучшенная версия турбины совокупной мощностью 110 МВт.

   И при сравнении с иностранными турбинами российский образец более малогабаритный и экономичный, с меньшей массой готового изделия.

   После распада СССР России пришлось закупать турбины за рубежом.

   А пока в Рыбинске только планируют постройку новых цехов, первая ГТД-110М скоро начнет свою работу в Краснодарском крае на ТЭС «Ударная». Три турбины из этой серии будут построены в течение последующих двух лет и использованы при работе Новочеркасской ГРЭС.

#ростех #гтд-110м #газовые турбины #крупные турбины #производство газовых турбин в россии
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