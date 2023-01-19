Что ни говори, а до недавнего времени, газотурбинные установки (большой мощности) были больной темой российской промышленности. Настолько, что турбины Россия была вынуждена закупать за рубежом. Так в частности в середине осени было заключено межправительственное соглашение между Ираном и РФ о поставках 40 турбин. Что стало самой крупнейшей подобной сделкой в истории отношений двух стран.
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Тем радостней текущая новость, о появлении отечественной турбины большой мощности, предназначенной для будущей ТЕС "Ударная", что в городе Крымск.
ГТД-110М. Источник фото: naukatehnika.com
Модель турбины называется ГТД-110МЮ и она совсем недавно вернулась с профильных испытаний, где в скорейшем времени будет передана на целевой объект.
Турбину "в соавторстве" создавала группа инженеров и техников "Газотурбинных технологий", "Инетр Рао" и дочки "Ростеха" - компании "ОДК-Сатурн".
ГТД-110МЮ - "первенец" отечественной машиностроительной промышленности столь большой мощности (110 МВт). Эту турбину можно применять как в парогазовых, так и в энероустановках подразделений ЕЭС РФ.
И как вы понимаете, это не единственная турбина, которая нужна нашей энергогенерирующей сфере. Всего необходимо порядка до 50-ти таких ГТД.