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Madarator За пост начислено вознаграждение
В России смогли впервые создать турбину большой мощности на 110 МВт
Без ложной скромности для отечественного турбостроения это большой шаг в светлое будущее
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   Что ни говори, а до недавнего времени, газотурбинные установки (большой мощности) были больной темой российской промышленности. Настолько, что турбины Россия была вынуждена закупать за рубежом. Так в частности в середине осени было заключено межправительственное соглашение между Ираном и РФ о поставках 40 турбин. Что стало самой крупнейшей подобной сделкой в истории отношений двух стран. 

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   Тем радостней текущая новость, о появлении отечественной турбины большой мощности, предназначенной для будущей ТЕС "Ударная", что в городе Крымск. 


ГТД-110М. Источник фото: naukatehnika.com


   Модель турбины называется ГТД-110МЮ  и она совсем недавно вернулась с профильных испытаний, где в скорейшем времени будет передана на целевой объект. 

   Турбину "в соавторстве" создавала группа инженеров и техников "Газотурбинных технологий", "Инетр Рао" и дочки "Ростеха" - компании "ОДК-Сатурн". 

   ГТД-110МЮ - "первенец" отечественной машиностроительной промышленности столь большой мощности (110 МВт). Эту турбину можно применять как в парогазовых, так и в энероустановках подразделений ЕЭС РФ. 

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   И как вы понимаете, это не единственная турбина, которая нужна нашей энергогенерирующей сфере. Всего необходимо порядка до 50-ти таких ГТД. 

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#гтд-110мю
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