Слишком дорого обходится украинскому Генштабу отсутствующее постоянное сообщение с противоположным берегом в момент битвы за Купянск.

Очередная упорная попытка украинского командования любой ценой в режиме острейшего временного дефицита починить особо ценную временную переправу через реку Оскол в квадрате поселения Купянск-Узловой, закончилась ровно так, как завершались до этого первая, вторая и третья неудачные попытки, выполненные ранее. То есть полным разрушением насыпи через гидрографический объект. Соответствующие кадры разместил ТГ-канал «Бортовой Журнал Военлета».





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"Тридцать восьмую" серию могут использовать ПАК ФА, Су-34 и отечественный ударный дрон "Орион". Источник изображения: i-korotchenko.livejournal.com

Согласно комментариям специалистов «Военного обозревателя», удару подвергся мост рядом с н.п. Купянск-Узловой. Ракета попала точно в ключевую опору мостового перехода, заставив рухнуть в воду весь пролёт инженерного сооружения.





Очередной демонтаж моста под Купянском. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Теперь логистический маршрут украинской армии здесь на некоторое время обладает ставшими уже постоянными слабостью и неустойчивостью в совокупности. Но строительным подразделениям ВСУ ничего не остаётся, как уже в пятый раз попытаться возвести новый временный мост, в беспочвенных надеждах ожидая, что уж в пятый раз звенья оперативно-тактической авиации ВКС РФ точно «не заметят» многометровое сооружение над речной гладью Оскола.









А мы тем временем вспомним, что предпоследняя попытка «земляных дел мастеров» украинской армейской группировки была на прошлой неделе, когда восстановить архиважную для ВСУ переправу попыталось одно из инженерных подразделений. Но вместо сообщения с противоположным берегом, украинский Генштаб получил лишь прилёт ракеты малой дальности Х-38МЛЭ с инерциальной и полуактивной лазерной ГСН, отличающейся высокой точностью и универсальностью. Пуск такой ракеты мог осуществить Су-34 ВКС РФ.