Украинскому командованию не даёт покоя "отчуждённость" дальнего берега в районе Купянска-Узлового.

Упорное стремление украинской стороны возвести надёжное мостовое соединение с дальним берегом в квадрате поселения Купянск-Узловой Харьковской области, наталкивается на столь же эффективное противодействие российской армии, авиационные оперативно-тактические звенья которой с завидным постоянством разрушают планы инженерных подразделений ВСУ. Именно пилоты ВКС РФ, оперирующие многофункциональным истребителем Су-34, обрушили переправу здесь. О значении временной насыпи и её текущем плачевном состоянии вышел материал в ТГ-канале «Изнанка».





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Так, внимательно изучив кадры с демонстрацией удара, можно заметить, как мощная детонация боевой части отечественной ракеты превращает в пыль украинское сооружение. Как объясняют военкоры, эта транспортная магистраль имеет стратегическое значение для Украинского Генштаба ввиду невозможности каким-либо иным способом осуществить логистическую связь с противоположным берегом, перебрасывая личный состав и боекомплект прямо в горнило боёв купянского операционного направления.

Переправа до момента разрушения. Источник изображения "Изнанка".





Сообщается, что для разрушения переправы потребовался лишь один запуск ракетного боеприпаса Х-38МЛЭ, как раз идеально пригодного для уничтожения наземных объектов благодаря своей высокой точности и эффективности. А благодаря опции модульности, для любой боевой задачи можно подобрать свою наиболее пригодную БЧ, чем и объясняется широкий ассортимент уничтоженных целей данной авиационной ракеты.

Момент удара.

Что интересно, данную насыпь асы отечественных ВКС уничтожали не раз и не два.