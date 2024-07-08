Что такое жизнь в Испании, уже успел показать Максим Кузьминов ранее.

Украинская разведка пообещала российскому лётчику стратегического бомбардировщика Ту-22М3 три млн американских долларов, если он угонит отечественный самолёт. Соответствующая видеопубликация появилась от Центра общественных связей РФ.

В кадр видео попал рассказ военного пилота, на которого посредством Телеграма вышли украинские спецслужбы. Собеседник «с той стороны» представился как «Павло», и сделал то самое предложение об угоне самолёта-стратега на территорию восточноевропейской республики. В качестве альтернативных мер выдвигалось предложение и о поджоге воздушной машины. Так же прозвучали угрозы в адрес родственников российского пилота.

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Но на этом список «рекомендуемых» действий-требований украинской стороны не ограничивался. Отечественный лётчик «должен был» выписать бортовые номера других самолётов ВКС РФ, сообщить техническое состояние и узнать график так называемого регламента.





Понимая к чему всё идёт, российский офицер всё как на духу рассказал старшим командирам.

В качестве доказательств отечественная контрразведка выложила и фотографии общения пилота и одного из украинских представителей спецслужб. В переписке было прямо указано, что «цена предательства» – 3 млн долларов.

По переписке такую сумму был готов предоставить «Укроборонпром».





Посредством оперативной игры с украинской спецслужбой российская сторона смогла поразить аэродром Воздушных сил ВСУ в Озерном.

А мы вспомним, что Ту-22М3 относится к классу дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков, использующих в качестве вооружения дальнобойные ракеты и авиабомбы.