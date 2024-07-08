Помимо мощности и длительных сроков работы, новая силовая установка может похвастаться экономичным режимом потребления авиационного керосина.

Российская СВО послужила дополнительным стимулом как для скорейшего принятия на вооружение многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, так и для стремительного обновления вполне актуальных, других самолётов «Сухого». В первую очередь речь идёт о замене двигателей многоцелевого Су-30СМ. Актуальная версия «Сушки» в следующем году пройдет так называемую процедуру ремоторизации и получит силовую установку более мощную, чем «базовая» АЛ-31Ф.





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Су-30СМ в Липецке. Источник изображения: портал "Сделано у нас"





Как заявил в беседе с «Военной приемкой» топ-чиновник российской фирмы, оснащение обновлённым двигателем позволит поднять параметры скороподъемности и увеличит ресурс авиационного мотора. И как приятный «бонус», позволит экипажу боевого истребителя выполнять маневр разворота посредством меньшего радиуса, чем было раньше. Такие достоинства называл Олег Панков, занимающий должность главного конструктора по направлению Су-30.

Так же известно, что новый обновлённый самолёт прямо сейчас находится в стенах авиазавода в Иркутске, где истребитель проходит программу испытаний. Что интересно, данные «моторы» совсем не новые для Су-35 и того же Су-57.





Обновлённая "Эфка"





И хотя Панков напрямую не упоминает наименование силовой установки, по косвенным данным можно сделать вполне очевидный вывод, что это АЛ-41Ф1, максимальная тяга которой равна 15000 кгс. Данный тип авиационного двигателя относится к турбореактивным двухконтурным системам.

И если сравнить АЛ-41Ф1 и АЛ-31Ф, устанавливаемый на текущие модели Су-30СМ, первый имеет выигрыш в усиленной на 2000 кгс тяге, высокую экономичность и вчетверо больший ресурс двигателя.