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Madarator
Динамическая защита BRAT на Bradley не помогла против атаки дронов ВС РФ
Массовость и точность – лучшее лекарство в руках российских операторов ударных "птичек".

   Наблюдая с за эффективностью ударов российских fpv-дронов по защищенным даже динамической защитой зарубежным бронемашинам, украинские генералы вынуждены признать, что стопроцентного зонтика от массированных атак ударных ДПЛА до сих пор не придумано. В этом лишний раз помогает убедиться свежее видео от российских операторов беспилотных «хищных птиц», успешно прекращающих попытки украинских подразделений пойти в атаку на иностранных БМП.


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Источник изображения: vpk.name


   Именно при помощи гусеничной техники Пентагона украинский экипаж попытался продвинуться на одном из операционных направлений, но усиленное внимание со стороны разведывательно-ударного квадрокоптера «Mavic» и наведённого звена fpv-дронов, оставило наступательно-атакующие устремления украинских бойцов M2A2 Bradley ODS-SA несбыточными.


Один из финальных ударов – двигатель Брэдли начинает заметно чадить. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель".


   И что интересно, первый удар дронов-камикадзе был достойно отражен блоками динамической защиты BRAT, отбросившими встречной взрывной волной, как ударное ядро, так и кумулятивную струю российского ДПЛА. Но вот дальше дела даже у «реактивной брони» американской БМП не заладились: последующие атаки привели к выведению из строя силовой установки, а неподвижная боевая машина – это самая лучшая боевая цель. Что неоднократно подтверждалось.


Забег украинского экипажа подальше от обездвиженной БМП M2A2 Bradley


   И наглядно поняв, к чему всё идёт, когда гусеницы перестали вращаться, украинские солдаты в спешном порядке покинули неподвижный Брэдли, предпочтя ретироваться в тыл быстрым бегом. Подтверждающее видео добавил ТГ-канал «Военный осведомитель».

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