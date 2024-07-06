Цена одной ракеты для Patriot – несколько миллионов долларов, потенциальное уничтожение NASAMS бесценно.

В ТГ-канале «Fighterbomber» появилась публикация переговоров боевых пилотов Су-34, сумевших умелым маневром и помощью наземных служб уйти от высокотемповой и невероятно дорогой противоракеты ЗРК Patriot и уйти от атаки NASAMS. Всё это случилось на передовой в зоне СВО, когда российский истребитель решил запустить серию планирующих бомб по украинским позициям.

Всего было предоставлено две записи. Первое аудио – разговор между членами одного экипажа, второе аудио – межвидовые переговоры, когда наземные службы боевого управления координируют противоракетный маневр многофункционального истребителя-бомбардировщика.

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Су 34 представляет собой поколение самолётов 4++. Источник изображения: портал "Сделано у нас"





Внимательно прослушивая записи, можно четко зафиксировать, что главной боевой задачей лётчиков было запустить четыре бомбы-планера по заранее отмеченным целям на земной поверхности. Но как выяснилось прямо перед атакой, за российской «Сушкой» шла планомерная атака украинской стороны, подтянувшей для этого к ЛБС целый сонм противовоздушных ПУ западного производства.





NASAMS. Источник изображения: andrej-kraft.livejournal.com







Первым засёк запуск зенитных ракет самолёт ведомого, сообщивший своевременно о чрезвычайной ситуации. Офицеры-пилоты первого самолёта смогли вовремя уйти в сторону и повторить такой противоракетный приём несколько раз, прежде чем потенциальная опасность перехвата полностью миновала. Чуть позже экипаж самолёта прикрытия смог засечь и работающие установки NASAMS по включенным на мгновение активным РЛС. Именно это выдало местоположение комплекса, «заслужившего» от второго самолёта противорадиолокационную ракету Х-31П. Последняя как раз и предназначена для поражения специализированных целей, наводясь на излучение активно работающих антенн и радаров.





Х-31П





После по двойке отечественных истребителей стал отрабатывать украинский Patriot, выпустивший ракету на удалении от воздушной цели в 60 км. Её перехватили наземные ПВО РФ. Вторую и третью ракету Патриота сумели увести в сторону так называемые тепловые ловушки.