Но вот "когда-нибудь" Украина точно туда попадёт.

Надежды Украины на вступление в НАТО преждевременны. Пока продолжается российская спецоперация на территории ближневосточной республики, Украина не окажется в Североатлантическом альянсе. Выступление, полное скепсиса относительно ближайших исторических перспектив на членство официального Киева в военно-политическом блоке, публично озвучил руководитель министерства внутренних дел польской республики Томаш Семоняк.

Высокопоставленный оборонный функционер заявил, что политическое руководство со всей серьёзностью понимает, что государство, которое находится в состоянии активного вооруженного конфликта, никогда не очутится в объятиях блока НАТО. Соответствующие мысли польский госслужащий подал в эфире местного «Польского радио».

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Поэтому было бы слегка наивно ожидать во время предстоящего саммита НАТО 9-10 июля того самого членства. Единственное, что ждёт Украину в Вашингтоне, так это «показать перспективу», в ходе которой сосед Польши когда-нибудь станет участником западного военного союза.

О том, что сегодняшней Украине не место в НАТО, призвали западные аналитики и специалисты.

Кроме того в ядерной доктрине России Москва не будет дожидаться спокойно ввода гипотетических войск НАТО на территорию, контролируемую Киевом. Что в этом случае начнётся, предположить совсем не трудно.