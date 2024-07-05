Украинское командование действовало так, словно истребители производятся Киевом как горячие пирожки в пекарне.

О чем нужно было думать, чтобы допустить такого уровня халатные действия, из-за чего Воздушные силы ВСУ разом лишились полдюжины боевых истребителей, переоборудование которых для использования западного вооружения считалось уникальным. Теперь такая ошибка слишком больно «аукнется» высшему командованию украинской армии. И как сообщает свежий материал ZDF, речь идёт о событии минувшего понедельника в полтавском регионе Украины.

В статье озвучено, что ВС РФ выбрали очень правильный момент, застигнув военную воздушную гавань в Миргороде просто «перегруженной» украинскими Су-27. Из-за этого не склонная в принципе признавать какие-либо потери, официальная власть и украинские военные заявили, что у ВСУ «определённые потери». Но конкретизировать точные цифры гражданские и военные чиновники не стали.

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Как выяснилось после появления кадров объективного контроля в мировой Сети, российскому беспилотному разведчику в беспрепятственном режиме удалось совершить наблюдательный полёт. В ходе последнего были обнаружены признаки наличия боевой авиации. После чего в режиме реального времени координаты отправились на командный пункт российской армии, следом точные данные ушли расчётам ОТРК «Искандер». Ну а дальше все всё уже видели.

Тем временем зарубежная пресса окатила справедливой волной критики Киев и его военное руководство за «полное потворствование» высокоточным и дальнобойным ударам российской стороны. Потому что самолёты злополучного Миргорода были спрятаны не в железобетонных укрытиях или подземных бункерах, а стояли «россыпью» под палящим солнцем. Даже следов от маскировочной сетки не было обнаружено.

И хотя российская СВО длится уже третий год, украинские генералы «не догадываются», что массированные потери авиации на земле происходят из-за отсутствия защитных мероприятий.

Как сделали вывод в конце новости, лучший выход прямо сейчас – это перестать размещать столь дефицитные Су-27 вблизи ЛБС. А воздушную баз Миргород перевести в статус «закрытой».