В расширенный список вошли дополнительно и китайские автомобили.

Перечень отечественных автомобилей, получивших рекомендацию от российского Минпромторга для приоритетного использования в качестве служебной машины, дополнительно расширили. Об изменениях в утвержденном ранее списке проинформировали в пресс-службе государственной организации.

В расширенный перечень вошли грузопассажирские «Соболь» и «Газель» и легковые Lada Largus и Xcite X-Cross 7.

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Lada Largus. Источник изображения: РБК Автоновости.





Важную информацию о том, что чиновники российского госаппарата должны довольно пристально «присматриваться» именно к отечественным брендам, на Восточном экономическом форуме публично огласил общенациональный лидер Владимир Путин. При этом президент России попросил обратить внимание на официальный Дели, где индийские чиновники в массе своей катаются исключительно на продукции индийского автопрома.

Помимо Лады и Икссайта, в перечне отмечены для приоритетного использования элитный Aurus, вездеход УАЗ, легковые Lada и «Москвич», а также китайские бренды. Кроме того, список не статичен и обновляется в момент выхода новых машин на российский авторынок.