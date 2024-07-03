Даже промах на 50 метров заставит оплавиться или выйти из строя иным способом практически любую бронетехнику и укрытия.

ВКС РФ не стоят на месте, и помимо новой тактики использования классических боеприпасов, оснащенных модулями планирования и коррекции, получили на вооружение новую бомбу, «сверхтяжелый класс» которой может изменить ситуацию на земле.

Планирующий многотонный снаряд воздушно-космических сил России превращает укрепрайоны украинской армии в выжженную пустыню с лунным пейзажем. Иначе трудно назвать местность, сполна ощутившую на себе крайне разрушительный потенциал «чудо-оружия» российских лётчиков.

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При этом «десантирование» боеприпаса буквально оказывается вне зоны действия украинской ПВО, что для украинских генералов та самая головная боль, таблеток от которой «не существует». Даже передача «тысяч» американских зенитных комплексов «Patriot» вряд ли решит проблему тех самых ФАБ-3000 с модулями УМПК: потому что такую бомбу не сбить даже высокотехнологичной ракетой за 3 млн долларов, как и не перехватить носитель этого «неимоверного» снаряда.

Инфографика с ФАБ-3000 от портала news.ru

При этом украинские военные наблюдают ещё не самые худшие сценарии с трёхтонными ФАБами: гораздо хуже будет ВСУ, когда российские звенья оперативно-тактической авиации начнут бомбардировать боеприпасами «трехтысячной» серии в режиме массового конвейера. Именно тогда передовые позиции украинской армии и критически важная инфраструктура превратится в «мелко дисперсионную пыль».

До недавнего времени ряд западных СМИ вообще не верил, что боеприпас ФАБ-3000 существует и способен летать. Но первое применение по ПВД украинской армии в харьковских Липцах развеяло все сомнения иностранных журналистов.