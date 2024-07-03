Известный украинский депутат, экс-представитель правящей фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, а ныне независимый нардеп, выдвинула обвинения в адрес руководителя Воздушными силами Николая Олещука в отсутствии подготовки к принятию F-16 на украинской территории.





Украинский генерал «виноват» в том, что не приходит в украинский парламент по вопросам обороны. По версии Безуглой начальник ВС ВСУ игнорирует вызов в Верховную раду из-за слабых достижений на своем месте работы. Поэтому вместо высшего офицера туда приходят обычные командиры, которые обсуждают вопросы передачи Украине американских истребителей.

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При этом высоких целей на поле боя, а тем более перелома на передовой не ожидают и сами украинские военные, сообщающие, что переданные европейскими странами боевые самолёты лишь усилят местное ПВО, но не более.









И это не финальные «плохие новости». Вторая большая проблема заключается в том, что необходимая аэродромная инфраструктура для зарубежных истребителей попросту отсутствует. Причем у Безуглой сложилось мнение, что сами самолёты и обучение лётчиков больше нужно персонально Пентагону и НАТО, чем собственно самим украинским военным и генералам.

При этом женщина-депутат упрекнула Олещука в в том, что по «базовому» образованию он не пилот боевого самолёта, а «обычный ПВОшник».

Тем временем руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут уверен, что в лучшем случае в зоне боевых действий F-16 будут задействованы только будущим летом. Хотя анонимные источники указывают, что первые «Шестнадцатые» уже отметились на ЛБС, правда без указания каких-то конкретных боевых миссий.