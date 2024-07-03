Меньше всего стесняются польские политики, которые напрямую называют украинское государство мафиозным.

Украину не видят в НАТО не из-за позиций России, а из-за высочайшего уровня коррупции в этом европейском государстве. О масштабном мздоимстве, охватившем Украину с головой, рассказывает свежая публикация британской Telegraph, чьи журналисты на условиях анонимности провели беседу с действующим сотрудником госдепартамента США.

По словам американца, украинскому руководству прямо заявят, что для настоящего времени Украина слишком коррумпирована, поэтому о вступлении в военно-политический блок и речи быть не может.

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Соответствующий ответ от НАТО должен быть подписан во время юбилейного саммита международной военной организации в Вашингтоне, запланированного на период с 9 по 11 июля.

При этом Украина должна выполнить несколько шагов перед углублением сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Хотя руководство НАТО, желая подсластить пилюлю, в публичном пространстве похвалит руководство и народ Украины за «упорство и желание», отметив некоторые из украинских достижений.

Вместе с тем мощное желание украинских политиков очутиться в лоне организации со штаб-квартирой в Брюсселе, наталкивается на заметное сопротивление военно-политического союза вводить из-за Киева в действие свою знаменитую 5-ю статью, из-за которой столкновение с Россией слишком вероятно.