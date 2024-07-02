Такие последствия могут носить характер не только сугубо политический, но и "гибридный". Тем более не только хуситы могут "выкопать" в песках гиперзвуковое вооружение, но и остальные участники конфликта с Израилем.

Потенциальная передача официальным Иерусалимом израильских зенитных комплексов Patriot Украине с самой высокой вероятностью может обернуться для ближневосточной страны политическими последствиями. Именно такого рода заявление публично сделал постпред РФ при ООН – Василий Небензя.

Высокопоставленный российский чиновник прямо выразился, что всё оружие, которое получит Киев и его армия от своих так называемых западных союзников, будет уничтожено атаками российской армии.

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А мы вспомним, что немногим ранее зарубежные масс-медиа узнали, что руководство США, Израиля и Украины в режиме секретности ведут переговоры о передаче ВСУ как максимум восьми комплексов ПВО американского производства. Речь идёт о «Патриотах». А на вопрос прессы прокомментировать такие контакты, в Пентагоне весьма симптоматично рассказали, что «первый раз слышат» о такой идее с передачей Украине израильского вооружения.

И согласно последней новости, МО США отчиталось о новом контракте с Lockheed Martin. По нему американская корпорация обязуется произвести ЗРК «Патриот» на сумму в 5 млрд. долларов.