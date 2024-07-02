Система представляет собой высокомобильный модуль с "режимом автонаведения", способный обнаруживать и поражать воздушные цели без участия человека.

Противовоздушная оборона Крыма будет усилена «нестандартным образом». Речь идёт об универсальной платформе «Тор-М2КМ», способной устанавливаться везде, в том числе и на морских судах.

О событии, которое очень скоро осуществится, передал один из топ-менеджеров концерна «Алмаз-Антей».

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А мы погрузимся в прошлое этого зенитно-ракетного комплекса, о появлении которого было объявлено ещё 2017 году во время Международного форума вооружений и военной техники IDEX 2017. Именно тогда на выставке в Абу-Даби весь оружейный мир узнал что «Тор», представляющий собой сугубо сухопутную противоракетную систему, станет системой и морской.





Источник изображения: Сергей Птичкин





Если говорить простым языком, специалистам отечественного концерна удалось «демонтировать» боевой модуль гусеничного ЗРК и переместить с мобильного шасси в одно из ниже перечисленных мест на выбор: крыши помещений, колёсный и ж\д транспорт. Теперь очередь дошла и до «морских решений».

И самой главной проблемой для адаптации сухопутной пусковой установки на корабли до момента адаптации, стала такая банальная морская качка. Но к чести российских оружейников «Алмаз-Антея», пагубное воздействие этого морского явления удалось преодолеть.

По сути своей, это система «5 в 1», которой не нужно ничего остального, так как новый «Тор» и есть самостоятельный боевой модуль. В который входят два радара – сканер, ищущий цели, антенна «удержания целей в прицеле» с функцией наводки на зафиксированные объекты ракет, оптико-электронный блок, система связи и управления. Наконец, пусковая установка с восемью зенитными ракетами. Причем защита воздушного пространства осуществляется без участия человека.