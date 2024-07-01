Догадаться украинским военным, что 62-тонный танк нуждается в противодронной защите на 28 месяце СВО, видимо было так сложно.

К настоящему моменту российская армия, используя тактику выманивания оперативных резервов и воспользовавшись крайне неудачными итогами для ВСУ прошлогоднего контрнаступления на юге Запорожской области, продолжает стачивать бронетанковый кулак украинского Генштаба, лишая одного из самых важных родов войск Киев. Тем более без поддержки бронетехникой никакие F-16 успех наземного потенциального наступления украинской армии не обеспечат. Тем более непонятен подход украинских танкистов, отказавшихся дополнительно «забронировать» западные образцы бронетехники, по понятным причинам являющимися настоящей экзотикой на полях российской СВО на Украине. Чем отечественные танкоборцы из группы операторов дронов-камикадзе регулярно пользуются.

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Именно один из украинских M1A1SA Abrams был потерян для украинского командования, когда попал под удар в округе населённого пункта Очеретино российского ударного ДПЛА.

За секунду до удара в танк. Источник фото: vk.com

Оператор беспилотного камикадзе воспользовался удобным случаем и поразил иностранный танк на службе ВСУ в один из самых уязвимых секторов атаки – люк механика-водителя, расположенный в лобовой сфере бронеединицы.





Таким образом один из тридцати переданных Пентагоном украинской армии американских M1A1SA отправился в утиль, если его ещё конечно смогут эвакуировать в безопасный тыл украинские рембригады. Предположительно уничтоженный образец принадлежал танковой группе 47-й ОМБр, на вооружении которой в избытке присутствует зарубежная бронетехника. Хотя ряд комментариев от танковых экспертов утверждают, что к настоящему дню ВСУ лишились уже половины из всех переданных Абрамсов, а пополнение Пентагоном взамен ранее уничтоженных танков не планируется.