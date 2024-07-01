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Madarator
Полковник Кошкин: Ударившая по позициям ВСУ в Нью-Йорке ФАБ-3000 способна в полёте на коррекцию
Один такой прилёт гарантирует разрушение в радиусе 40 метров.

   Российский авиационный боеприпас ФАБ-3000, атаковавший командный пункт украинской армии в донецком Нью-Йорке (Новгородском), на самом деле умеет осуществлять коррекцию курса прямо в момент полёта после сброса с носителя.  О высоких возможностях корректировки полёта трёхтонной бомбы в беседе с журналистами «Лента.ру» поделился отставной старший офицер и текущий военный аналитик Андрей Кошкин.

   Экс-полковник рассказал, что помимо опции коррекции, самым главным достоинством российских бомб-планеров является возможность сброса планирующего снаряда за пределами зоны поражения систем ПВО.

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   Для этого бомбометание осуществляется на высоте около 15 000 метров, когда носитель набирает скорость до 1200 км\ч.

   И когда на позиции ВСУ прилетают «1300 килограмм тротила», то лишь одного прилёта достаточно для получения статуса «уничтожено». Обширное осколочное поле и взрывная волна разносят всё вокруг в пределах 100 метров, а дальше нанося урон живой силе мощной контузией.



    Именно такая бомба была использована для подавления украинской обороны во время боевых действий на харьковском операционном направлении. 



    Тем временем Владимир Зеленский заявил, что российские бомбы в принципе несбиваемы, и даже американский ЗРК «Patriot» тут бессилен. Единственный выход в таком случае – это перехват фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Но в таком случае уязвимыми становятся сами зенитные системы, перебрасываемые поближе к передовой.

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