"Глазастые" ученые заметили потенциальную угрозу лишь 10 дней назад. Куда смотрел американский "Хаббл" и остальные телескопы США, решительно непонятно.

Необычную близорукость продемонстрировало «дальнозоркое» по роду своей непосредственной деятельности американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, больше известное в кругу астрономов-любителей и обычных обывателей как то самое NASA. Потому что менее 14 дней назад заокеанские специалисты по далёким звёздам и чуть более близким планетам смогли наконец увидеть, как астероид размерами с хорошую египетскую пирамиду, показался на горизонте наблюдений ученых, уверенно двигаясь в направлении планета Земля. «Расторопные» специалисты тут же назвали небесное тело «2024 MK» и указали, что хотя астероид был обнаружен достаточно поздно, непосредственной опасности самой пока что голубой планете он не представляет. О чем пишет портал hothardware.





реклама

Источник изображения: Красная весна





Правда ряду слишком беспокойных американских граждан, такая «невнимательность» лишний раз засвидетельствовала, что относительно крупные космические тела порой трудно различимы для современных телескопов и средств наблюдения.

Сам объект был «зафиксирован» лишь 16 июня, а размеры до 260 метров внушают опасение. Хотя по заверениям Европейского космического агентства такие массо-габаритные свойства 2024 MK не привели бы к серьёзным бедствиям на Земле, но значительный ущерб был бы «гарантирован».





Источник фото: 3dnews.ru







Известно, что астероид разминулся с планетой Земля всего в 290 тыс. км. И хотя для обычного земного жителя такое расстояние кажется большим, в случае гипотетического движения такого планетоида прямо в земную атмосферу, NASA или же другие космические ведомства остальных земных стран, вряд ли бы смогли выполнить миссию, аналогичную кинофильму «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом, когда фатальная встреча с Землёй гигантского космического тела была нарушена посредством подрыва тактического ядерного заряда на кинематографичном астероиде. Хотя реальный проект по такого рода деятельности есть в реальности и разработан агентством NASA под названием DART.