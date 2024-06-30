В очередной раз дружная связка разведывательного БПЛА и ударного высокоточного боеприпаса показала Генштабу ВСУ, что безопасность украинского тыла вещь сугубо относительная.

Высокая слаженность российской аэроразведки и расчёта ракетчиков позволила подобрать удобный момент для удара по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в запорожском регионе, когда ВСУ к нему были полностью не готовы, оставив уязвимое логистическое мероприятие без соответствующего зенитного сопровождения. Такая безответственность к судьбам личного состава, дефицитной ныне бронетехнике и пусковым установкам ЗРК, привела к тому, что украинская армия получила достаточно болезненный удар. Соответствующие кадры, где ракета 9М723-1 поразила ж\д платформы с техникой и живой силой, опубликовала пресс-служба российского МО.





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Искандер-М. Источник изображения: Газета.ру





Как сообщается в публикации, экипаж ОТРК «Искандер-М» выпустил аэробаллистическую ракету в точке разгрузки в н.п. Украинка.





Фиксация воздушным наблюдателем в виде БПЛА процедуры разгрузки.





По результату удара оказались в состоянии полной негодности гусеничные БТР М-113 американского производства, достаточно редкие комплексы ЗРК «Бук М1», БМП-2 и военные грузовики.





Момент удара





Объективный контроль осуществлял разведывательный БПЛА «Supercam S350».