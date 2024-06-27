Вышло так, что западные санкции начали работать в обратную сторону: вместо разрушения российской экономики и военного производства, удары западной санкционной дубины стали только укреплять отечественный ОПК.

Запад не мог предположить, что меры санкционного давления, осуществляемые на официальную Москву окажутся неэффективными, а рост оборонно-промышленного потенциала РФ только значительно ускорится в «пугающих масштабах». Информацию об этом из первых уст доносит новостное агентство Bloomberg, с журналистами которой любезно побеседовал американский посол в КНР – Николас Бернс.

Высокопоставленный дипломат отметил, что никто не ожидал, что российский ОПК станет заметно крепче и масштабней, чем до начала российской спецоперации на украинской территории.

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Вместо столь ожидаемого падения военного производства, отечественные предприятия рапортуют в своих массовых донесениях лишь о нехватке сотрудников, в добавок к сотням тысяч работников, «кующих» в режиме 24\7 тысячи образцов вооружений, начиная от многомиллионных партий артиллерийских снарядов и сотен танков, и заканчивая высокотехнологичными самолётами и дальнобойными ракетами, рост производства которых поднялся на порядки, о чем с нескрываемым сожалением повествует свежая публикация от NBC News.Только на момент публикации в иностранной прессе стало о росте производства крылатых стратегических ракет серии Х-101 почти что в 10 раз, когда вместо выпускаемых до СВО 56 экземплярах, сообщалось о производстве за год как минимум 450 единиц крылатых боеприпасов.