Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
NBC News: РФ сумела нарастить производство ряда вооружений вопреки западным санкциям
Тем более санкции на то и санкции, что если есть обоюдный интерес в их обходе, то их легко и "не заметить".

   Тяжесть экономических санкций, введенных коалицией из западных стран против России, оказалась простой пустышкой. Говорить об этом можно прямо и без утайки, лишь увидев, как производство российского вооружения не просто не упало, а продолжает набирать темп. Публикация о том, что западная санкционная дубина оказалась сделана из плюшевой детской игрушки, наполненной легковесной ватой, вышла в NBC News.

   Зарубежные журналисты отметили, что Вашингтон, а следом за ним и Брюссель, оказались у разбитого корыта, желая вызвать в России потрясения экономического характера, вводя бесчисленные санкции. Но по итогу, вместо разозлённого народа и пустых полок в магазинах, эффективность экономической политики Кремля позволила обычным россиянам «не заметить» мер западного санкционного воздействия, а отечественному ОПК «получить медали и ордена», продемонстрировав высшему военно-политическому руководству российского государства тот самый высокий темп в производстве артиллерийских боеприпасов, высокоточных реактивных снарядов, баллистических и крылатых ракет, различного назначения и размеров БПЛА и другой продукции военного назначения. Именно это заметили специалисты и научные сотрудники Королевского Института Объединенных вооруженных сил.

реклама




   А вот и конкретные цифры: три года назад в РФ, до начала СВО, выпускала 56 ракет серии Х-101. А только за 2023 год таких крылатых дальнобойных боеприпасов сошло с заводских конвейеров в количестве 450 единиц.

   А запасы баллистической версии ракет «Искандер», которые ВС РФ применяют в ежедневном режиме и не по одному разу, не только не уменьшились, а стали расти. Вместо былых 50, на складах появилось дополнительно 180 единиц.

   Подрос уровень производства и 152-мм снарядов примерно в 5 раз. А максимальный рост показали реактивные снаряды для РСЗО: таких боеприпасов для систем «Град» стало выпускаться ровно 15 раз больше. И это ещё не все ключевые показатели, заверили в издании.

   И резюмируя цифры, в новости иностранные корреспонденты указали, что как бы западные страны не старались снизить российский военно-экономический потенциал, все эти усилия оказались тщетны.

#инопресса #инопресса о российском вооружении #инопресса о россии #западные санкции #экономические санкции #западные сми #экономические санкции против россии #nbc news #российский опк
+
Написать комментарий (0)
FT: В вооруженных силах европейских государств не хватает солдат
Хуситы заявили о первом случае применения гиперзвуковой ракеты по кораблю Израиля
WP: Перестановки Зеленского в ВСУ расшатывают украинскую армию и создают опасный прецендент
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
1
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
3
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
В России строят новый завод по производству электроники
80
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
6
Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
+
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink признался, что он почти дал ему читы в играх
1
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
4
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
48
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
+
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
YouTube тестирует новую функцию «Хайп» для поддержки видео от любимых авторов
+
Бывшая биржа «Санкт-Петербург» переехала в столицу Дальнего Востока и переименована в «Восточную»
2
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
+
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
60
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
71
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
12
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
10
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
16
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
3
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2

Сейчас обсуждают

Александр Пурвин
06:46
щас они обкатают технологию, а на пс 6 будут идти все игры прошлых поколений и тогда х бокс сыграет в ящик.
PlayStation 5 может получить поддержку игр PS3
Борис Шумилин
06:40
Ну она хоть правдивее того что окраинцы вырыли чёрное море
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
FelsheR-BANZzZzZz
06:29
Артемка юродивый местный, на з/п ципсо - не обращай внимания.
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
FelsheR-BANZzZzZz
06:28
Простые грузины внезапно захотели либеральных ценностей и гей парадов!))
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Семен Лебедев
06:27
Очередная гаражная байка
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
pksm
06:23
А эти исследователи не советуют пересесть с машин на лошадей и в место электричества использовать свечи
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
FelsheR-BANZzZzZz
06:07
В таких как ты и твои друзья - во всем мире плюют и ноги вытирают. Коллега каждый год ездит - очень там нравиться и вином/фруктами угостят, все покажут/расскажут. Люди простые, открытые и очень гостеп...
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Bokuwa Watarimono
05:41
Забываешь о стрессе, а потом им, забывшим, организм обязательно сообщит.
Astrum Entertainment: Более чем половине геймеров игры помогают справиться со стрессом
Такой то
05:31
потому что пидаристической грязи в каждом народе присутствует, ну вот возьмём хотя бы тебя
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Евгений Шрайнер
05:26
Ну твердотельные аккумуы уже неплохи. И ёмкость неплохо так подросла и бахнуть и загореться не должны. Так как там не жидкий электролит. Но пока эти аккумуы через чур дорогие
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем