Тем более санкции на то и санкции, что если есть обоюдный интерес в их обходе, то их легко и "не заметить".

Тяжесть экономических санкций, введенных коалицией из западных стран против России, оказалась простой пустышкой. Говорить об этом можно прямо и без утайки, лишь увидев, как производство российского вооружения не просто не упало, а продолжает набирать темп. Публикация о том, что западная санкционная дубина оказалась сделана из плюшевой детской игрушки, наполненной легковесной ватой, вышла в NBC News.

Зарубежные журналисты отметили, что Вашингтон, а следом за ним и Брюссель, оказались у разбитого корыта, желая вызвать в России потрясения экономического характера, вводя бесчисленные санкции. Но по итогу, вместо разозлённого народа и пустых полок в магазинах, эффективность экономической политики Кремля позволила обычным россиянам «не заметить» мер западного санкционного воздействия, а отечественному ОПК «получить медали и ордена», продемонстрировав высшему военно-политическому руководству российского государства тот самый высокий темп в производстве артиллерийских боеприпасов, высокоточных реактивных снарядов, баллистических и крылатых ракет, различного назначения и размеров БПЛА и другой продукции военного назначения. Именно это заметили специалисты и научные сотрудники Королевского Института Объединенных вооруженных сил.

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А вот и конкретные цифры: три года назад в РФ, до начала СВО, выпускала 56 ракет серии Х-101. А только за 2023 год таких крылатых дальнобойных боеприпасов сошло с заводских конвейеров в количестве 450 единиц.

А запасы баллистической версии ракет «Искандер», которые ВС РФ применяют в ежедневном режиме и не по одному разу, не только не уменьшились, а стали расти. Вместо былых 50, на складах появилось дополнительно 180 единиц.

Подрос уровень производства и 152-мм снарядов примерно в 5 раз. А максимальный рост показали реактивные снаряды для РСЗО: таких боеприпасов для систем «Град» стало выпускаться ровно 15 раз больше. И это ещё не все ключевые показатели, заверили в издании.

И резюмируя цифры, в новости иностранные корреспонденты указали, что как бы западные страны не старались снизить российский военно-экономический потенциал, все эти усилия оказались тщетны.