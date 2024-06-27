С другой стороны ВСУ ещё очень далеко до опыта израильской армии с их луками с горящими стрелами и "средневековыми" требушетами.

Испытывая значительную нужду как в высокотехнологичном и дорогостоящем вооружении, таком как истребители F-16, так и довольно массовом, но аналогично и столь важном, как артиллерийские установки, украинская армия «переключилась» и на нужду в легком пехотном вооружении, о чём можно сделать вывод, заметив по появившейся в мировой Сети фотографии, на которой четко идентифицируется ручной пулемет, ставший известным ещё в эпоху Первого мирового конфликта 1914-1918 годов. Изображения с пулеметом Льюиса, задействованным украинскими военными на российской спецоперации, опубликовал отечественный ТГ-канал «Военный осведомитель».

Об этом автоматическом оружии известно, что оно появилось на вооружении британских вооруженных сил ещё в далёком 1913 году, когда было собрано оружейным конструктором Сэмюэлем Маклином. Но «финальное слово» осталось за американским специалистом Айзеком Льюисом, выпустившим финальную версию пехотного оружия.

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Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель".







Об этой иностранной «новинке» известно, что она состояла на вооружении Красной армии, но до 1926 года, когда в тогдашний СССР было передано примерно около 10000 таких пулеметов.

Именно с этого пулемета ведёт огонь Сухов в ставшем советским боевиком-блокбастером фильме «Белое солнце пустыни». Правда даже в самом кино это средство подавления пехотных порядков оппонента находилось в местном музее и было использовано по назначению только после тщательного ремонта.

Вместе с тем вполне резонным вопросом задаются западные журналисты и власти США, куда уходят миллиарды долларов американских налогоплательщиков и военные поставки Пентагона, если простым бойцам ВСУ приходится использовать самые настоящие «музейные варианты» стрелкового вооружения.