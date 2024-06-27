Большая субмарина одновременно прошла и ремонт, и процедуру модернизации, получив на вооружение сразу три типа крылатых и баллистических ракет, начиная от "Калибра" и заканчивая сверхсовременными "Ониксом-М" "Цирконом". Обновления затронули и внутреннюю начинку АПЛ.

На ходовые испытания отправилась отремонтированная и прошедшая серьёзный модернизационный этап в своей истории – атомная подводная лодка проекта «Антей». Речь идёт об АПЛ с личным наименованием «Иркутск», получившей новые боевые возможности, кардинально отличающиеся от функционала 1987 года, когда это подводное судно впервые вступило в строй ещё флота Советского Союза.

О знаковом событии отечественных корабелов и российских моряков известно, что АПЛ «Иркутск» продолжительное время находилась на дальневосточном предприятии военно-морского назначения, где работы над подводным судном продолжались и днём и ночью. Теперь корабль отправится на ходовые испытания с заводской командой.

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Именно такими сведениями располагает участник кораблестроительной отрасли, решивший остаться анонимным, но поделившийся крайне важной информацией в частной беседе с журналистами из ТАСС. Разговор произошёл во время форума «Флот-2024».

Официальных данных о появлении в морских толщах модернизированного и перевооруженного «Иркутска» пока что нет.





Инфографика "Оникс-М".





Согласно другим сведениям, известие о том, что в этом году изначально планировалась всеобъемлющая проверка именно этой АПЛ, когда помимо ходовых качеств, будет осуществлено тестирование атакующей компоненты, рассказал другой источник. По словам именного этой персоналии, «Иркутск» должен провести стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон» из-под глубины и в надводном положениях.









О «второй жизни» АПЛ проекта 949А известно, что лодка ещё с 2008 года находилась на ремонте, и в ходе этого долгостроя «доросла» до обновлённого протокола 949АМ. В качестве масштабной ревизии боевых возможностей, подводный ракетоносец заполучил новые пусковые установки универсального характера, позволяющие использовать три наименования ракет – «Оникс», «Калибр» и главный хит российского флота: гиперзвуковой «Циркон», гораздо более быстрый, чем аэробаллистический «Кинжал». Крупное обновление так же коснулось бортовой радиотехники, гидроакустики, навигационных систем и комплекта жизнеобеспечения российской субмарины.