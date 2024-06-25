"Внезапные" проблемы настигли американский разведывательный дрон RQ-4B9 в аккурат появления рядом с побережьем Крыма.

В Кремле точно не знают, что могло случиться с американским разведывательным БПЛА в момент его нахождения рядом с российским крымским побережьем. Об инциденте в Черном море, о котором в Москве ничего до сих пор не знают отечественные официальные лица, рассказал действующий пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков.

Именно так озвучил информацию, особенно интересующую российскую блогосферу и простого российского обывателя кремлевский чиновник, поделившийся мнением по поводу известий из ТГ-каналов, поступивших в общественное пространство РФ от 25 июня. Как было заявлено сегодняшней ночью, в Сети начали появляться массовые публикации о непонятном воздушном инциденте, произошедшим с RQ-4B. Именно этот крупногабаритный дрон известен практически никогда не отказывающим оборудованием. Но по какой-то неизвестной причине всё-таки отправившим сигнал бедствия в ВВС США в момент своего полёта в акватории Чёрного моря.

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Как довольно ясно выразился Песков, ему сложно комментировать что-либо касающееся ЧП с БПЛА RQ-4B Global Hawk минувшего вторника. Потому что прямой представитель Кремля не располагает конкретными сведениями, а озвучивать непроверенную информацию пока что не хочется.

Новость о том, что у американского дальнего БЛА есть существенные проблемы, первым опубликовал известный авиационный блогер Fighterbomber. По заявлению бывшего боевого пилота, вероятное ЧП в Черном море вызвано повышенной турбулентностью в регионе. И как считает Файтбомбер, возможно виновата недостаточная «высотность» разведывательной машины Пентагона, превысившей некоторые технические характеристики.





МиГ-31 – высотный перехватчик. Источник фото: Сделано в России







К настоящему часу до сих пор доподлинно неизвестно, куда «делся» зарубежный БПЛА и действительно ли рядом с ним был замечен высотный перехватчик МиГ-31, принадлежащий с большой долей вероятности российским ВКС РФ.