Но никто не запрещал пользоваться этими мобильными телефонами и дальше.

Южнокорейский флагман в мире мобильной электроники и не только, больше известный отечественному покупателю как постоянный участник заочных соревнований по популярности среди пользователей с американской Apple, объявил, что срок поддержки некоторых популярных моделей марки, истек. Это объявление касается в первую очередь смартфонов, вышедших «в серию» в уже не таком уж близком к настоящему времени 2020 году. Речь об этом шла в свежей публикации от портала ShiftDelete.

Издание перечислило три популярных мобильных девайса, программное обновление для которых перестало выходить. Это Samsung Galaxy M01, Samsung Galaxy A41 и Samsung Galaxy A51 5G. И как заявлено в новостном материале, теперь перечисленные модели попадают в зону потенциального риска заражения вредоносными мобильными программами, вирусами и подвержены сетевым атакам через различные уязвимости. Чего и следовало ожидать. Ведь угрозы в мировой Сети постоянно обновляются, а данная программно-аппаратная продукция в виде перечисленных моделей смартфонов, после соответствующих заявлений от Самсунга, перестала быть актуальной.

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А специалисты по мобильной безопасности тем временем просят не забывать о так называемой информационной гигиене и не затягивать с обновлением ставших «старыми» смартфонами. В этом случае гипотетический риск стать объектом для мошенничества со стороны недобросовестных граждан относительно минимизируется. Как и увеличивается соответственно шанс остаться со своими деньгами и важными приватными данными.

А часть экспертов по смартфонам советуют присмотреться к покупке гаджетов, срок обслуживания которых по заявлениям производителя, максимален.