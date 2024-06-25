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Madarator
В МО Украины объявили, что к призыву пригодны 1,1 миллиона человек, решивших обновить свои данные
Так на первый взгляд "безобидное" обновление данных в приложении "Резерв плюс" может аукнуться любому мужчине мобилизацией и отправкой на оборону Часов Яра или на очередной штурм посадок.

   Пока высокопоставленные киевские чиновники не могут наглядно объяснить собственному населению, зачем призывать в украинскую армию прямо сейчас так много человек, если по их публично озвученным данным в ВСУ служат как минимум 1 млн. военнослужащих, а потери в зоне боевых действий за два года конфликта более чем скромные и не превышают 3% выведенных из строя от всех солдат и офицеров, что называется «ободрил» простых украинских мужчин официальный представитель МО Украины – Дмитрий Лазуткин.

    Последний буквально заявил в беседе с журналистами из украинского журнала «АрмияInform», что число тех, кто обновил свои учетные данные посредством приложения «Резерв +» и личного посещения территориальных центров комплектования украинской армии(украинские военкоматы), составляет 2,3 млн. человек. И как минимум из тех, кто отправил личную информацию посредством онлайн-режима, начиная с 18 мая, 1,1 млн. человек по состоянию своего здоровья готовы к службе в армии. Поэтому все перечисленные группы граждан могут получить мобилизационные повестки и отправиться в стройные ряды украинской армии.  

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   А мы вспомним, что именно с 18 мая украинское военно-политическое руководство призывало в обязательном порядке посредством посещения ТЦК или использования приложения «Резерв Плюс», обновить информацию о себе для украинского МО. Среди перечня таких данных входят номер мобильного телефона, место фактического пребывания и электронный адрес личной почты. Для отказавшихся сделать так к сроку, предусмотрены различные меры санкционного воздействия.

#мобилизация на украине #резерв+
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