Иначе возможны варианты самого негативного плана, в том числе с безоговорочной капитуляцией.

В британском информационном пространстве появилась свежая публикация от веб-портала UnHerd, где местный автор в лице Ариса Руссиноса, предполагает, что текущее лето станет тем самым неприятным сюрпризом, когда военные успехи ВС России на полях сражений принудят украинское военно-политическое руководство принять условия, предложенные Владимиром Путиным. Именно после этого российская СВО на Украине закончится.

По мнению Руссиноса всё должно завершиться этим летом.

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В своих утверждениях западный журналист приводит мнение анонимных собеседников из числа европейских бюрократов, которые на условиях приватной беседы рассматривают вариант выше наиболее жизнеспособным.









И как резюмировал работник прессы с островов туманного Альбиона, все условия, с каждым новым витком времени вокруг конфликта, предлагаемые российской стороной, ужесточаются. Текущее мирное предложение Владимира Путина и его вариант от весны 2022 года ни в какое не идут сравнение между собой.

А мы вспомним, как на минувшей семидневке Путин обозначил свои мирные инициативы в публичной плоскости, по которым Киев и остальной Запад должны документально признать текущий статус Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, ставших полноправными участниками российского государства. Помимо этого, в потенциальном документе должен быть прописан пункт о внеблоковом и безъядерном положении украинской республики. Как и должны прекратить свое существование антироссийские санкции.