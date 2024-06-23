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Madarator
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
Иногда четыре меньших ФАБа гораздо лучше чем один большой. Кадры ниже не дадут соврать.

   Звенья оперативно-тактической авиации ВКС РФ нанесли групповой удар сразу четырьмя планирующими боеприпасами, выбрав в качестве цели командный пункт украинской армии, размещенный на херсонском операционном направлении. Для успешной атаки были выбраны ФАБ-500, оснащенные блоками УМПК. Соответствующие кадры появились в публикации ТГ-канала «Архангелы спецназа».


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   Рассматривая запись, можно заметить, как с небольшим промежутком четыре бомбы-планера разрушают местоположение центра ВСУ. От мощных прилётов в небесную гладь вздымаются крупные клубы серого дыма. Предположительно управляющий центр находился на береговой линии Днепра. В командовании ВСУ пока что никак не прокомментировали информационное событие.


Кадры мощного детонационного воздействия на украинский командный пункт.


   А мы вспомним, что фугасные боевые части представляют один из самых мощных зарядов, действие которых универсально в своем разрушительном своеобразии. Благодаря толстостенному исполнению, корпус авиабомбы способен глубоко зарыться в грунт или смять межэтажные балки, если дело касается разрушения сооружений.

    Авиационный вариант ФАБ-500 представляет собой бомбу весом в 500 кг с общей массой взрывчатки в 40% от всего веса боеприпаса.

#вкс рф #фаб-500 #херсонское направление #фаб-500 умпк #фаб-500 с умпк #вкс рф поразили командный пункт всу
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