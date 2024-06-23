Иногда четыре меньших ФАБа гораздо лучше чем один большой. Кадры ниже не дадут соврать.

Звенья оперативно-тактической авиации ВКС РФ нанесли групповой удар сразу четырьмя планирующими боеприпасами, выбрав в качестве цели командный пункт украинской армии, размещенный на херсонском операционном направлении. Для успешной атаки были выбраны ФАБ-500, оснащенные блоками УМПК. Соответствующие кадры появились в публикации ТГ-канала «Архангелы спецназа».





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Рассматривая запись, можно заметить, как с небольшим промежутком четыре бомбы-планера разрушают местоположение центра ВСУ. От мощных прилётов в небесную гладь вздымаются крупные клубы серого дыма. Предположительно управляющий центр находился на береговой линии Днепра. В командовании ВСУ пока что никак не прокомментировали информационное событие.





Кадры мощного детонационного воздействия на украинский командный пункт.





А мы вспомним, что фугасные боевые части представляют один из самых мощных зарядов, действие которых универсально в своем разрушительном своеобразии. Благодаря толстостенному исполнению, корпус авиабомбы способен глубоко зарыться в грунт или смять межэтажные балки, если дело касается разрушения сооружений.

Авиационный вариант ФАБ-500 представляет собой бомбу весом в 500 кг с общей массой взрывчатки в 40% от всего веса боеприпаса.