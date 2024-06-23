Внешнеполитический союзник Москвы очень старается сыграть в игру и вашим и нашим.

Сербское правительство в рамках своих внешнеполитических и экономических действий передало западным партнерам Киева артиллерийских снарядов на сумму в 800 млн в общеевропейской валюте. Такую информацию огласил публично никто иной, как Александр Вучич, занимающий президентское кресло в Сербии. Соответствующие данные были названы журналистам известной The Financial Times. В качестве «оправдания» национальный лидер Сербии сказал, что лично не следит, куда и кому направляются проданные снаряды производства местных оборонных предприятий. Вучич уточнил, что на сумму в 800 млн евро было передано боеприпасов за период в 2-3 года сотрудничества с западными посредниками.

Так же сербский президент обозначил главные факторы такого экспорта для вчерашних соперников, участвовавших в атаке на бывшую Югославию. По его мнению, продажа за рубеж такого количества снарядов есть ничто иное, как практика «экономического возрождения», а российская спецоперация – «идеальная возможность» для местного ВПК закрепиться на мировом рынке боеприпасов, проникнув туда с конкурентными ценами.

реклама





По итогу своего интервью Вучич заявил, что Белград не продаёт боеприпасы Украине или РФ напрямую, но может заключить оружейные контракты с американцами, чехами, испанцами или иными участниками оружейного рынка, что и было исполнено с сербской стороны. Как потом выкупленными боеприпасами распоряжается покупатель, уже не дело сербских чиновников, резюмировал Вучич.

Вместе с тем журналисты опросили военных экспертов, которые сходу отвергли, что Сербия напрямую продаёт Украине снаряды.